Kontrolden çıkan araç benzinliğe daldı

Çorum'da kontrolden çıkan kamyonet, benzin istasyonuna daldı.

Araçlarının lastiğine hava basan 2 kişinin ölümden döndüğü kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Tuzcular Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnönü Caddesinden Tuzcular Kavşağına seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 19 ABV 864 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki benzinliğin duvarına çarpıp aşan araç, benzinlik içindeki direği yıkarak durabildi. Kaza esnasında benzinlik içerisinde araçlarının lastiklerine hava basan 2 kişi ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücü ve aracına hava basan şahıs yaralandı

Kazanın ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve aracına hava basan Emre K., 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.