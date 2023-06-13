Kontrolden çıkan araç park halindeki otomobillere çarptı

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 4 araca çarparken otomobil sürücüsü ölümden döndü.

Kaza, Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmancık Caddesi üzerinde seyir halinde olan Halil İbrahim K. idaresindeki 19 ACK 548 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil cadde üzerinde park halinde bulunan 4 araca çarparak durabildi. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.