Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi, sürücü yaralandı

Çorum'un İskilip ilçesinde, kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi. Kazada kamyon sürücüsü ölümden döndü.

Kaza, Dutköy-Hacıbey yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.l. yönetimindeki hafriyat yüklü kamyon, Hacıbey yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, vatandaşlar ve itfaiye tarafından kamyondan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.