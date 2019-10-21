Çorum’un Sungurlu ilçesi’nde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi.
Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi.
Edinilen bilgiye göre, kaza Sungurlu-Çorum karayolu Hitit Kavşağında meydana geldi. Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan 06 VHE 14 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Araçta maddi hasar oluşurken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kazayla ilğili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.