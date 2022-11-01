İhlas Haber Ajansı

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Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Sungurlu-Çorum karayolu Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Ankara istikametine seyir halinde olan S.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Duramayan otomobil daha sonra bir ağaca çarparak durabildi.


Kaza anı bölgede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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