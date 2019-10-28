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Kontrolden çıkan otomobil beton duvara çarptı: 2 yaralı

Çorum’un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan beton duvara çarptı.

Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan beton duvara çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan karı-koca ölümden döndü.


Edinilen bilgilere göre, Rıdvan K. yönetimindeki 65 AH 881 palakalı otomobil, ilçe girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan beton duvara çarptı. Kazada çarpmanın etkisi ile otomobil sürücü ile yanında bulunan eşi Fatma K. yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yaralılar kaldırıldıkları İskilip Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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