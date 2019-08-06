Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı

Çorum'da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptıktan sonra devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Ankara karayolunun 19. kilometresi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oğuzhan Y. yönetimindeki 50 FD 937 plakalı otomobil Alaca yol kavşağına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak orta refüje devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra Çorum Belediyesi kaza kırım ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ve yanında bulunan Merve K., kaza kırım ekiplerinin yaptığın çalışmanın ardından araçtan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.