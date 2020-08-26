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Kontrolden çıkan otomobil durağa çarptı: 1 yaralı

Çorum’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına çarptı.

Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Osmancık caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.N.'nin yönetimindeki 55 SD 684 plakalı otomobil, Bayat Gediği mevkiinde seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan otobüs durağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs durağı yerinden sökülürken, kaza sırasında durakta herhangi bir kimsenin olmaması ise faciayı önledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobil ise çekici marifeti ile olay yerinden kaldırıldı.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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