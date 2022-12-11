Çorum'da kontrolden çıkan otomobil okul bahçesine uçtu. Okulların tatil olması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 R 1943 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bahçenin demir korkuluklarını yıkarak Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu'nun bahçesine uçtu. Hafta sonu nedeniyle okulların tatil olması ve okul bahçesinde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Kaza yapan araç çekici yardımıyla okuldan kaldırılırken, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.