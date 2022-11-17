Kontrolden çıkan otomobil park halindeki tırın altına girdi: 1'i ağır 2 yaralı

Çorum'da kontrolden çıkan bir otomobilin park halindeki tırın altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemilbey Caddesi'nde seyir halinde olan Muhammed Fatih K. (19) kontrolündeki 06 GC 3301 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil yol kenarında bulunan 19 TE 910 plakalı tırın altına girdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan Ömer Faruk S. (16) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla başlatılan soruşturma sürüyor.