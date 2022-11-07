İhlas Haber Ajansı

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Kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi: 5 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Mustafa B. yönetimindeki 06 DBZ 381 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak refüje devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.


Meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Meliha Ö., Fatma B. ve biri 5 aylık diğeri 4 yaşında iki çocuk yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili olarak başlatılan inceleme devam ettiği öğrenildi.

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