İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu

Çorum’un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.


Kaza, İskilip-Çorum karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan İskilip istikametine seyir halinde olan K.G. yönetimindeki 19 TE 720 plakalı otomobil Karaburun köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan İ.A., H.G., G.G., G.G. ve İ.G. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalaleri yapılan yaralılar ambulansla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.