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Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu sürücü yaralandı

Çorum’un Alaca ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu, kazada 1 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu, kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Çorum-Alaca karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Alaca istikametine seyir halinde olan Yusuf Kaluç yönetimindeki 06 CJE 346 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Araç içerisinde sıkışan sürücü Alaca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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