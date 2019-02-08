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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Çorum’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, takla attı.

Çorum'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Altınbaş köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İskilip ilçesinden Çorum istikametine seyir halinde olan Burcu K. yönetimindeki 19 HC 704 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Yol kenarındaki şarampole devrilen otomobildeki sürücü kazayı yara almadan atlatırken yanında bulunan Gamze Ş. ise yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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