Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde, Ü.C.Y. yönetimindeki 19 AC 657 plakalı otomobil, Sülüklüevler 34. Sokak'ta seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. Şarampole yuvarlanan otomobilde kazayı sürücü yara almadan atlatırken yolcu olarak bulunan A.A. yaralandı. Araçta sıkışan yaralıyı Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.