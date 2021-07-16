Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si çocuk 5 yaralı

Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Sungurlu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Asım Ç. yönetimindeki 06 ZRH 55 plakalı otomobil Hamdiköy yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarında bulunan ağaçlık alana devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarmanın yanı sıra 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

'Kızının başında gözyaşı döken baba yürekleri dağladı'

Kazada sürücünün yanı sıra İ.E.Ç. (11), Z.S.Ç. (17), Nevin Ç. (41) ve Gizem Ç. (22) yaralandı. Sürücü baba, kazada yaralanan kızı Z.S.Ç.'nin başında gözyaşlarına boğuldu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.