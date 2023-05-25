Kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi: 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan otomobil, Çiftlik Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi. Kazada Samet A. ile Ufuk K. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.