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Kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Nuri G. yönetimindeki 55 H 3550 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Aynur G. yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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