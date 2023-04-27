Kontrolden çıkan pikap 6 aracı biçti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan pikap park halindeki 6 araca çarptı. Kaza anı KGYS ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Sungurlu ilçesi Akçay Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak park halinde bulunan 6 araca çarptı. Kazada hasar meydana gelen araçlar çekicilerle otoparka kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı ise KGYS ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, pikabın bir anda park halindeki araçlara çarptığı görülüyor.