Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürüçü hayatını kaybederken, yanında bulunan eşi de yaralandı.

Kaza, ilçeye bağla Tatlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşi ile birlikte kuşburnu toplamaya giden Resul Kelepircioğlu yönetimindeki 19 ER 491 plakalı traktör orman yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan eşi Fendiye Kelepircioğlu yaralandı. Yaralı kadın sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.