Kontrolden çıkan traktör devrildi: 2 yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Çavuşoğlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlada çalıştıktan sonra evine dönen Murat T. yönetimindeki traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ve yanında bulunan Hacer T. yaralandı. İskilip Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulansla sevk edildikleri Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.