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Kontrolden çıkan traktör uçuruma yuvarlandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan traktör uçuruma yuvarlandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan traktör uçuruma yuvarlandı. 30 metrelik uçurumdan düşen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.


Kaza, ilçeye bağlı Topuzu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktörüyle araziye giden Hüseyin Kubaş, arazisinde buğday ekimi yaptığı esnada traktörü kaçırması sonucu 30 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazada traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve 112 ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 66 yaşındaki Hüseyin Kubaş önce Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kubaş, tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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