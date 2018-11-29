Kopan kaya parçaları evlerin yatak odası ve tuvaletine düştü

Çorum'un İskilip ilçesinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle kopan kaya parçaları, bir evin yatak odasına, başka bir evin de tuvaletine düştü.

Olay, Hacı Piri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, son günlerde İskilip'te etkili olan yağmur, heyelan ve kaya düşmelerini de beraberinde getirdi. Yağışlar nedeniyle Koçkayası mevkiinde kopan büyük kaya parçaları Veli Kaya ve Arif Arslan'a ait evlerin üzerine düştü. Bir evin yatak odasına başka bir evin ise tuvaletine düşen kaya parçaları maddi hasara neden oldu. Olası bir facianın eşiğinden dönülen olayda herhangi bir yaralanma olmaması sevindirdi.