İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kopan kaya parçaları evlerin yatak odası ve tuvaletine düştü

Çorum’un İskilip ilçesinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle kopan kaya parçaları, bir evin yatak odasına, başka bir evin de tuvaletine düştü.

Çorum'un İskilip ilçesinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle kopan kaya parçaları, bir evin yatak odasına, başka bir evin de tuvaletine düştü.


Olay, Hacı Piri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, son günlerde İskilip'te etkili olan yağmur, heyelan ve kaya düşmelerini de beraberinde getirdi. Yağışlar nedeniyle Koçkayası mevkiinde kopan büyük kaya parçaları Veli Kaya ve Arif Arslan'a ait evlerin üzerine düştü. Bir evin yatak odasına başka bir evin ise tuvaletine düşen kaya parçaları maddi hasara neden oldu. Olası bir facianın eşiğinden dönülen olayda herhangi bir yaralanma olmaması sevindirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.