Çorum'sun Sungurlu ilçesinde aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan tır sürücüsü canından oluyordu.

Kaza, Çiftlik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan A. Ö. idaresindeki 26 UZ 765 plakalı tır Çiftlik kavşağına geldiği esnada bir anda yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Ani manevrayla kontrolden çıkan tır, yol ortasına devrildi. Kazada araç sürücüsü A. Ö. yaralanırken köpek ise telef oldu. Kaza sonrası Ankara-Sungurlu yolu trafiğe kapanırken tırın kaldırılması ile birlikte trafik akışı yeniden sağlandı.

Kazayı gören Vali Çiftçi ve Başkan Şahiner bilgi aldı

Bu sırada Ankara'dan dönen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kazayı görerek durdu. Kazayı duyan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'de olay yerine geldi. Vali Çiftçi ve Başkan Şahiner kaza ve sürücünün sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldılar.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.