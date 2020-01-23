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Köpekten korkan yavru kedi önce boruya, daha sonra tel örgüye sıkıştı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde köpekten kaçan yavru kedinin kafası su borusuna sıkıştı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde köpekten kaçan yavru kedinin kafası su borusuna sıkıştı. Vatandaşlar tarafından sıkıştığı borudan kurtarılan yavru kedi daha sonra ise kaçmaya çalışırken tel örgüye sıkıştı.


Sungurlu Belediyesi hizmet binasında çalışan personel, yavru bir kedinin başının plastik boruya sıkıştığını fark etti. Kedinin sıkıştığını gören vatandaşlar boruyu kerpeten yardımıyla parçalayarak yavru kediyi kurtardılar. Sıkıştığı borudan çıkarılan yavru kedi tekrar boruya girmek üzereyken bir vatandaş tarafından borunun üzerinden çekilip alındı. Serbest kalan yavru kedi bu kez de üzerinde tel örgü bulunan camdan içeri girmeye çalışırken tellere sıkıştı. Vatandaşların titiz çalışması sonucu tel örgüden kurtarılan haylaz kedi, tekrar özgürlüğüne kavuştu.

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