Kore gazilerine anlamlı ziyaret

Halil İbrahim Aşgın ve Çorum Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül, Gaziler Günü nedeniyle Kore Gazilerini evlerinde ziyaret ettiler.

Halil İbrahim Aşgın ve Muharrem Gül Çorum'un en yaşlı 2 gazisini evlerinde ziyaret etti. İlk ziyaret 1950-1953 yılları arasında Kore'de mücadele eden Mustafa Çorumlugil'in evine gerçekleştirildi. Ziyarette Kore Gazisi Mustafa Çorumlugil, savaş zamanlarında yaşadıkları sıkıntılardan ve o günleri nasıl atlattıklarından bahsetti.

Belediye Başkanı Aşgın ve Muharrem Gül daha sonra Kore Gazisi Yusuf Şahin'i ziyaret etti. Rahatsızlığı nedeniyle tedavisine evinde devam edilen Yusuf Şahin, Halil İbrahim Aşgın'ı karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Kendisine yapılan ziyaretten mutlu olduğunu ifade eden Kore Gazisi Yusuf Şahin savaş anılarından da bahsetti.

Duygu dolu anların da yaşandığı ziyarette Kore Gazisi Yusuf şahin zaman zaman göz yaşlarını tutamadı. Bir çok arkadaşının yanlarında şehit olduğunu belirten Yusuf Şahin kendisinin de bombaların arasında kaldığını söyledi.

Anılarını anlatırken o günlere geri giden Yusuf Şahin göz yaşlarına da hakim olamadı. Şahin “Keşke şehit olsaydım. İsterdim şehitliği, çok zor günlerden geçtik” dedi.

Gazilerin çok kutsal bir vazifeyi yerine getirdiğini belirten Halil İbrahim Aşgın şehitlere ve gazilere minnettar olduklarını ifade etti.

Başkan Aşgın, “19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle gazilerimizi evlerinde ziyaret etmek istedik. Kore gazilerimiz zor günlerden geçtiler. Bu milletin ecdadı gazidir. Bugün bu topraklar bizlere yurt olmuşsa, al bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa bunların hepsi gazilerimizin ve şehitlerimizin sayesinde oldu. Hayatta olan tüm gazilerimize hayırlı bir ömür diliyorum. Şehitlerimize de Allahtan rahmet diliyorum” dedi.

Ziyaretlerin ardından Halil İbrahim Aşgın ve Çorum Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül gazilere çiçek ve içerisinde Türk Bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve kahve fincanı hediye ettiler. Başkan Aşgın Kore Gazisi Yusuf Şahin'in torunlarına da oyuncak hediye etti.