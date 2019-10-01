İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kore Gazisi Mustafa Aykaç, kılınan cenaze namazının ardından törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Sungurlu'da ikamet eden Kore Gazisi Mustafa Aykaç, geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 3 çocuk babası olan Kore Gazisi Aykaç, öğle namazına müteakip Ulu Cami'nde İlçe Müftüsü İbrahim Köksal'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından törenle Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.


Kore Gazisi Aykaç'ın cenaze törenine Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sedat Özmen, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.