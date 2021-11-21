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Korona virüse yenik düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı

Çorum’un Osmancık ilçesinde korona virüsten yaşamını yitiren aile hekimi Dr.

Çorum'un Osmancık ilçesinde korona virüsten yaşamını yitiren aile hekimi Dr. Şerafettin Boyacı, son yolcuğuna uğurlandı.


Osmancık 1 No'lu Sağlık Ocağı'nda aile hekimi olarak görev yapan Dr. Şerafettin Boyacı ve kardeşi İYİ Parti Osmancık İlçe Başkanı Mustafa Boyacı korona virüse yakalanmıştı. Samsun 19 Mayıs Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde tedavi gören iki kardeşten Mustafa Boyacı korona virüsü yenerek taburcu edilirken, ağabeyi Dr. Şerafettin Boyacı'nın tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde devam ediyordu. Dr. Şerafettin Boyacı, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dr. Boyacı, bugün ikindi namazı sonrası Osmancık Asri Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolcuğuna uğurlandı.


Cenaze törenine Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Çorum İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Sağlık Sen Çorum Şube Müdürü Ahmet Saatçi, meslektaşları, sağlık çalışanları ve çok sayıda kişi katıldı. Defin işleminin ardından Boyacı ailesi taziyeleri kabul etti.

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