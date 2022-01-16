Koruma kurulu'ndan yükümlü çocuklarına eğitim desteği

Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni; "Yapılan yardımlarla sınavlara hazırlanan ihtiyaç sahibi yükümlü çocuklarının eğitimlerine katkıda bulunduklarını, öğrencilerin sınavlara hazırlanabilmeleri için kaynak kitap ihtiyaçlarının karşılandığını, Sungurlu Koruma Kurulları Başkanlığı olarak ileriki dönemlerde de benzer faaliyetlere devam edileceğini, sınavlara hazırlık için gerekli kaynak kitapların alınmasında katkıları olan ilçe belediye başkanlıklarımız ile organizasyonu yürüten Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personellerine Koruma Kurulu adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.