İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Köy muhtarı trafik kazasında hayatını kaybetti

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Çayyaka köyü muhtarı Bilal Ayhatal, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Çayyaka köyü muhtarı Bilal Ayhatal, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, muhtar Bilal Ayhatal Ankara'dan köyüne döndüğü sırada, Kırıkkale ilçesine bağlı Kalecik ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Kazada yaralanan Ayhatal, ambulansla Kalecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Ayhatal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.