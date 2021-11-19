Köy muhtarının evi alevlere teslim oldu

Çorum'un Kargı ilçesinde çıkan yangında bir ev kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacıveli köyü muhtarı Şaban Çimen'in evinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi kapladı. Vatandaşların ihbarı üzerine köye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken muhtar Çimen'e ait ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.