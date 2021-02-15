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Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi bugün itibari ile köy okullarında yüz yüze eğitime başladı.


Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Arifegazili Köyü İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret ederek, Bayrak törenine katıldı.


Bayrak töreninin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü öğretmenler odasında Okul Müdürü Adnan Çoşkun ve öğretmenlerle toplantı yaparak bilgi aldı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ülkemize, ilçemize, tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimize hayırlara vesile olsun ifadelerini kullandı.

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