Köy okulu öğrencileri kısıtlı imkanlarla elektrikli araba yaptı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde köy okulu öğrencileri geçtiğimiz yıl hızar motorundan yaptıkları arabayı bu yıl geliştirerek elektrikli araba yaptı.

Kaledere Köyü Şehit Bayrak Kesekler YİBO öğrencileri geçtiğimiz yıl hızar motoru, kapı zili, el arabası tekerleği ve bisiklet zinciri kullanarak yaptıkları arabayı bu yıl geliştirerek elektrikli araba üretmeyi başardı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Eğitime Bilimle Merhaba' projesi kapsamında Kaledere Köyü Şehit Bayrak Kesekler YİBO öğrencileri tarafından yapılan 'Turbo YİBO' adlı araba Bilim Şenliğinin ilgi odağı olmuş ve bu haber ulusal basında yer bulmuştu. TÜBİTAK ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteklediği projeyi aynı ekip daha da geliştirerek bu sefer 'Elektro YİBO' adını koydukları elektrikli araba üretmeyi başardı.

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Burak Ali Ulucan, "Bu yılki projemiz aslında geçen yılki araba projemizin devamı niteliğinde. Bu yıl diğerinden çok daha profesyonel bir proje 48 volt elektrik motoru kullandık. Geçen yıl hızar motoru kullanmıştık. 1.5 beygir gücünde geçen yıl maddi imkansızlıklarımız vardı. Ama yine sizlerin yaptığı haberden sonra TÜBİTAK ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bizden desteklerini esirgemediler. 3 bin TL bir bütçeyle elektrikli arabayı çocuklarımızla beraber yaptık. Fikir yine onlardan geldi. Geçen yıl yaşadığımız zorlukları göz önünde bulundurarak 40 kilo civarında ağırlık taşıyan arabamız bu yıl artık 200-250 kiloyu çok rahat taşıyabiliyor" dedi.

Fatih Kaynarca isimli öğrenci, "Bu arabayı ilk yaptığımız için biraz daha iyi olmamıştı. Nasıl yapacağımızı bilemedik. Burak hocamızdan yardım aldık. Ondan sonra biz yardım alarak yaptık bu arabayı. Bu arabada sıkıntılarımız oldu. Manevra yaparken zorlanıyordu, bide az yük taşıyordu, 1.5 beygir gücündeydi. 20 ve 30 kilo ağırlığı taşıyordu ama bu yeni yaptığımız araba 48 voltluk. Bu daha güçlü ve 200 kiloyu bile taşıyabiliyor" şekilde konuştu..

Hüseyin Koşun isimli öğrenci ise "Geçen yıl biz bir tane araba yapmıştık. Bu araba fazla ağırlık taşımıyordu. Motoru küçüktü ve tekerleri küçük olduğu için fazla hızlı gitmiyordu. Balansını sağlayamıyorduk. Çünkü tahtaydı, sürekli esnediği için zincirleri atıyordu. Bu yıl o sorunları göze alarak daha güçlü bir motor kullandık. Daha büyük tekerler kullandık. Şasemizi demirden yaptık. Balansı sağlamak için bu şekilde daha iyi bir araba yaptık" ifadelerini kullandı.