Köyde mahsur kalan hamile kadının imdadına paletli ambulans yetişti

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Çorum'da yolu kapanan köyde mahsur kalan hamile kadın, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre, kar ve tipi sebebi ile yolu kapanan Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Güngörmez köyünde doğum sancısı yaşayan B.Y.A. adlı hamile kadının yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgede kar yağışı sonrasında ulaşıma kapanan köye ambulansla gidemeyen ekipler, hastaya ulaşabilmek için paletli ambulansla yola çıktı. Paletli ambulansla köye ulaşmayı başaran ekipler, ilk müdahalesini yaptığı hamile kadını hastaneye ulaştırıldı.