Kronik rahatsızlığı bulunanlara bayramda beslenme uyarısı

Dr. Murat Doğan, Kurban Bayramı'nda tatlı, şeker, tuz ve kırmızı et tüketiminin artışına dikkat çekerek, diyabet, kolesterol, tansiyon, gut, siroz, kronik böbrek yetmezliği ve koroner arter hastalarını bayramda beslenmelerine dikkat etmeleri için uyardı.

Yağlı etlerde doymuş yağ asitleri ve kolesterolün daha yüksek oranda bulunduğuna işaret eden Doç. Dr. Murat Doğan, “Diyabet, kolesterol, tansiyon, gut, siroz, kronik böbrek yetmezliği ve koroner arter gibi kronik hastalığı olan hastalarımızın, sabahları mutlaka hafif, bol yeşillikli bir kahvaltı yapmalarını tavsiye ediyorum. Sofralarda yağsız kırmızı et tercih etmeliler ve mutlaka sabah öğününden başlayarak ilaçlarını doz atlamadan kullanmalarını önermekteyiz. Et tüketimi normal olarak kişiden kişiye farklılık gösterse de, günde ortalama olarak kilogram bazında 1 gram protein olarak ele almaktayız. Bu yüzden aşırı et tüketiminden kaçınmak gerekir. Bu süreçte gut hastalığı olan hastalarımızın, mutlaka doktor önerilerinde tavsiye edilen miktarda et tüketimine dikkat etmeleri gerekmektedir” dedi.

Kurban eti ve tuz birlikteliğine dikkat

Bayram dolayısıyla aşırı tuz tüketimine vurgu yapan Doç. Dr. Doğan, “Doktorumuz tarafından aksi bir öneri bulunmadığı müddetçe bir çay kaşığı yani günde ortalama 5-6 gram tuz tüketimi önerilmektedir. Aşırı tuz tüketimi, tansiyon yüksekliği ve kalp yetmezliğini alevlendirebilmekte, bu da bayramı güzel geçirmek yerine acil servislere başvurulmasına sebep olabilmektedir. Bu yüzden hasta ve hasta yakınlarımıza ısrarcı olmamak gerekmekte ve diyetleri açısından teşvik edici olmakta fayda vardır” ifadelerini kullandı.

Kurban etlerinin dinlendirildikten sonra tüketilmesi tavsiyesi

Kurban Bayramı'nda geleneksel olarak kurban eti kesildikten sonra tüketilmesi gibi bir adetin olduğunu dile getiren Doç. Dr. Doğan, şunları söyledi: “Etlerin 24 saat dinlendirildikten sonra tüketilmesi gerekmektedir. Bu tüketilmelere bağlı olarak hastalarımızda hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık veya ishal gibi sindirim sorunlarıyla karşılaşmaktayız. Bu yüzden mide, bağırsak sorunu yaşayan hastalarımızın, kesilen kurban etlerini 24 saat dinlendirdikten sonra tüketmelerini önermekteyiz. Bu süreçte kurban eti ve tuz birlikteliğine çok dikkat etmek gerekiyor.”

Diyabet hastalarına kritik uyarı

Bayram dolayısıyla ikramların bol miktarda olduğunu ve hastaların diyetlerini bozmamaları gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Doğan, “Diyabet hastalarımızın unlu mamuller, şeker, çikolata gibi glisemik indeksi yüksek ürünleri kullanmaları kan şekerlerinde ani dalgalanmalara; halk deyimiyle şeker komasına sebebiyet verebilmekte. Bu yüzden diyetlerine mümkün oldukça uymaları önerilmektedir. Mevsim meyveleri ya da süt ve süt ürünleriyle yapılmış tatlıları tüketmelerini önermekteyiz” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Doğan, özellikle hava sıcaklığının arttığı bu günlerde su içmeye özen gösterilmesi yönünde de uyarılarda bulunarak, günde ortalama 8-10 su bardağı su içilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.