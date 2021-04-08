Kül olan Gölünyazı Kuş Cenneti havadan görüntülendi

Türkiye'nin en önemli doğal kuş cennetleri arasında yer alan ‘Gölünyazı'da bulunan sazlık alanda yangın çıktı. Yangının ardından kül olan kuş cenneti havadan görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde Kırkdilim mevkisinde yer alan ve göçmen kuş türlerine ev sahipliği yapan Gölünyazı Kuş Cenneti'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Sazlık alanda başlayan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, alana yayıldı.

Bölgedeki vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi Laçin Belediyesi itfaiye ekipleri yaptı. Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye Çorum Belediyesi'nin yanı sıra Orman İşletme Bölge Müdürlüğü arazözleri de sevk edildi. Yangın uzun uğraşların ardından kontrol altına alınırken, alevlerin kapladığı kuş cenneti kül oldu. Havadan görüntülenen kuş cennetinde yaşanan yangının boyutu da ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin bölgede incelemeleri devam ediyor.

Kuş cennetindeki yangını gören Cafer Karabaş, sazlıktan alevler yükseldiğini görünce, hemen jandarmayı arayarak haber verdiğini belirterek, “Alevler bir anda büyüdü. Tüm sazlığı kapladı” dedi.