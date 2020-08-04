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Kula Köyü'nde ev yangını

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Kula Köyü’nde bir evde yangın çıktı.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Kula Köyü'nde bir evde yangın çıktı. Mutfak kısmından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre Kula köyünde İsmet Altuntaş'a ait evde meydana gelen olayda ev sahibinin yangını erken fark etmesi sonucu Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Çıkan yangında mutfak kısmı yanarken, jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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