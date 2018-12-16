Kula Sungurlu'da kaldı

Sungurlu'ya bağlı Kula Köyü'nün Bayat ilçesine bağlanması amacıyla yapılan halk oylaması sona erdi.

İlçeye 39 kilometre uzaklıktaki Kula Köyü sakinlerinin, İl Özel İdaresinden yeterli hizmet alamadıkları gerekçesiyle Bayat ilçesine bağlanması amacıyla yapılan halk oylaması için köy konağında Sungurlu Kaymakamlığı tarafından sandık kuruldu.

Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de tamamlandı. Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı köyde yapılan halk oylaması için kayıtlı 166 seçmenden 119'u oy kullandı. Seçimde 68 seçmen Hayır (Sungurlu'da kalmak istiyoruz) oyu kullanırken, 51 seçmen ise Evet (Bayat'a bağlanmak istiyoruz) oyu kullandı.

Bu sonuçlara göre Kula Köyü sakinleri Bayat ilçesine bağlanmayı kabul etmeyerek Sungurlu'da kalmak istedi.