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Kumar oynanan kahvehaneye baskın: 57 bin 500 ceza

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, polis tarafından kumar oynanan kahvehaneye düzenlenen operasyonda suçüstü yakalananlara toplam 57 bin 500 lira ceza kesildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, polis tarafından kumar oynanan kahvehaneye düzenlenen operasyonda suçüstü yakalananlara toplam 57 bin 500 lira ceza kesildi.



Edinilen bilgilere göre, bir kahvede kumar oynandığını tespit eden polis ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda kumar oynanan kâğıtlara ve 840 TL paraya el koyan polis ekipleri 14 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden 47 bin 700 TL, Kabahatler Kanununa göre kumar oynamaktan 9 bin 800 TL olmak üzere toplam 57 bin 500 lira ceza uyguladı. 5 kişiye de kumar oynatmak için yer temin etmek suçundan adli işlem yapıldı.

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