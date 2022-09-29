Kumru ve güvercin arasındaki yuva mücadelesi kötü bitti

Güvercin yumurtası, çıkan kapışmada yuvayla birlikte yere düşerek kırıldı.

Osmancık Koyun Baba Mahallesi Baltacı Mehmet Paşa Caddesi'nde bir evin balkonuna son iki yıldır kumrular yuva yaparak yavrularını büyütüyordu. 2022 bahar mevsiminde Eylül ayına kadar yuvaya gelen kumrular çifter çifter yumurta bırakırken şimdiye kadar 6 kumru yavrusu yuvadan uçup gitti. Son çift yumurtadan çıkan kumru yavruları ise henüz kanatlanıp uçmadan yuvalarına güvercin çifti gelmeye başladı.

Yavrularını beslemek için yuvaya gelen kumru çifti, güvercin çifti ile karşılaşınca aralarında kapışma başladı. Kumrular ve güvercinler arasında yuva mücadelesi 4 gün sürdü. Bu süre zarfında kumrular yuvalarında güvercin olmadığı zaman yavrularını beslemeye devam etti. Kumruların yuvasına yuva yapan güvercin ise yavrulara zarar vermeden üçüncü günün ardından yuvaya bir adet yumurta bıraktı.

Kumru yavrularının ve yumurtasının bulunduğu yuvaya güvercinler, kumru çiftini yaklaştırmayınca aralarındaki kapışma sertleşti. Güvercin ve kumru birbirlerine kanat darbeleri ile karşılık verince 2 kumru yavrusunun ve 1 güvercin yumurtasının bulunduğu yuva 4'üncü gün balkonda sert zemine düştü. Düşme sonucu güvercin yumurtasının kırıldığı, kumru yavrularının ise balkonda olduğu görüldü. Kumru yavruları yeniden dağılan yuvaya konulurken, güvercin bir iki defa daha yuvaya gelmeye başladı. Yuvada yumurtasını göremeyen güvercin çifti balkondan uzaklaşarak gitti, bir daha geri gelmedikleri görüldü.

Kumru çifti ise yavrularını beslemek üzere yerine konulan yuvaya yeniden gelmeye başladı. Beslenmeye devam eden yavrulardan biri anne ve babasının cesaretlendirmesiyle yuvadan uçup gitti. Güvercin ve kumrular arasındaki kapışmada zayıf kalan kumru yavrusu ise beslenmeye devam ediyor.