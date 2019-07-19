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Kur'an Kursu öğrencilerinden 15 Temmuz Şehitler müzesine ziyaret

Çorum’da Yaz Kur’an Kurslarında eğitim gören öğrenciler 15 Temmuz Şehitleri Müzesini ziyaret etti.

Çorum'da Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrenciler 15 Temmuz Şehitleri Müzesini ziyaret etti.


Çorum Belediyesi, 15 Temmuz'da yaşanan ihanetin ve bu ihanet karşısında gösterilen kahramanlığın gelecek kuşaklara aktarılması ve milli ruhun diri tutulması amacıyla kurulan 15 Temmuz Şehitler Müzesi'ne öğrencilerin ziyaretleri sürüyor.


Müzenin bu haftaki ziyaretçileri Ceritoğlu Kur'an Kursu, Mehmet Zait Kotku Camii Ku'ran Kursu,Mimar Sinan, Bahçelievler ve Akkent Gençlik Merkezlerindeki Yaz Kur'an Kurslarına katılan öğrencileri oldu .


Çorumlu şehitlerin bal mumu heykelleri ve özel eşyaları ile fotoğraflar sergilendiği müzeyi gezen öğrenciler daha sonra sergi salonunda, darbe gecesi yaşanan olayları anlatan fotoğraflar yer aldığı bölümü gezerken, sinema salonunda ise ihanet gecesine ait görüntülerden oluşan belgeselleri izledi.

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