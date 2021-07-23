Kurban kesim yerlerinde hummalı çalışma

Çorum'un temizliğiyle nam yapmış bir şehir olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye hizmetlerini planlarken temizlik noktasında da çıtayı hep yukarı çıkartma düşüncesiyle hareket ettiklerini ifade etti.

Kurban Bayramında Çorumluların kurbanlarını rahat ve hijyen bir ortamda kesebilmeleri için kurban kesim noktaları oluşturduklarını hatırlatan Başkan Aşgın, “Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı kurban kesim noktalarında oluşan hayvansal atıklarda çok hızlı bir şekilde bakteriyel çoğalma riski ortaya çıkıyor. Buna müsaade etmeden kurban kesim noktalarında kesimlerin sona ermesiyle birlikte kimyasal uygulama, dezenfeksiyon ve yıkama işlemlerinin ardından bu noktaları halk ve çevre sağlığını tehdit etmeden kapatıyoruz” dedi.

Çorum'a temizliğin yakıştığını ifade eden Belediye Başkanı Aşgın, vatandaşlara bir çağrıda bulunarak halk ve çevre sağlığını tehdit etmemesi için hayvansal atıkları ağzı bağlı çöp torbalarında çöp konteynırlarına atarak konteynırlarında ağızlarını kapalı tutmalarını istedi.