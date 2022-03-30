Kütüphane Haftası'nda öğrenciler kitapla buluştu

Çorum'un Kargı ilçesinde Kütüphaneler Haftası çerçevesinde öğrenciler Kargı ilçe Halk Kütüphanesini ziyaret ederek kitap okudu.

Kargı ilçesinde Kütüphaneler Haftası'nda Hacıhamza Şehit Hasan Bahçevan Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri Kargı ilçe Halk Kütüphanesini ziyaret etti. Okul öğretmeni Satı Aktaş Kara rehberliğinde yapılan ziyarette öğrenciler, okul adına kütüphaneye çiçek takdim etti. Kütüphane görevlisi Oğuzhan Kaygısız öğrencilerle yakından ilgilenerek kütüphaneler hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Öğrencilerin tamamı kütüphane üye kartı almasının ardından 30 dakika boyunca kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. LGS'ye hazırlanan öğrenciler, kitap okuma alışkanlığının sınavlarda başarıyı artıran en güçlü faktör olduğunu ve okullarında bulunan kütüphanelerinden en iyi şekilde istifade ettiklerini, okudukları her kitabın hayata yapılan önemli yatırımlar olduğunu belirttiler.

Etkinlik, öğrencilerin okulları adına ilçe Halk Kütüphanesi'ne İskender Pala imzalı “Şah ve Sultan” kitabını bağışlamasıyla sona erdi.