İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Çorum’da kuyuya düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çorum'da kuyuya düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, merkeze bağlı Abdalata köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazide gezen bir kişi su kutusundan köpek sesi duydu. Sesin geldi yeri kontrol eden şahıs 8 metre derinliğindeki kuyuda bir köpeğin olduğunu fark edince itfaiyeyi arayarak bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine giden Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri talihsiz köpeği bulunduğu yerden çıkardı. İtfaiye ekiplerinin kontrol edilen köpek serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.