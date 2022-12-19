KYK öğrencilerinden tarihe yolculuk

Sungurlu Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), sosyal, kültürel, sportif faaliyetleri çerçevesinde, öğrencilerle birlikte emekli öğretmen Hüseyin Çelik'e ait müzeyi ziyaret ettiler.

Ziyarette, Emekli öğretmen Hüseyin Çelik bir konuşma yaparak eğitim hayatı ve mesleki kariyeri hakkında katılımcılara bilgi verdikten sonra tarihi değeri bulunan eşyalara olan merakının nasıl başladığı, temin etmede karşılaştığı zorluklar ve eşyaların bakım, onarım temizliği hakkında geniş bilgilendirme yaparak öğrencilere müzeyi gezdirildi.

Gezi esnasında kurtuluş savaşında kullanılan top mermisinden, mavzer tüfeğine, çeşitli savaş aletleri, eski dönemlerde kullanılan tarımsal aletler, geleneksel mutfak gereçleri, ölçü ve tartı aletleri, iletişim araçlarını tanıtarak katılımcıların tarihe yolculuk yapmasını sağlayan emekli öğretmen Hüseyin Çelik, öğrencilere çeşitli tecrübelerini aktarırken toplu fotoğraf çekimiyle faaliyet sona erdi.