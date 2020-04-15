Laçin-Kırkdilim yolu trafiğe kapatıldı

Türkiye'nin en önemli güzergahları arasında yer alan ve Karadeniz ile İç Anadolu'yu birbirine bağlayan Laçin-Kırkdilim yolu tünel yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kırkdilim Geçişi'ndeki T1 tüneli ve girişindeki imalatların yapılabilmesi için Kırkdilim-Laçin yolunda, bugün itibariyle 15 Ekim'e kadar geçişlerin çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Yolun trafiğe kapalı olduğu süreçte mevcut yola alternatif olarak trafik akışının servis yolundan sağlanacağının belirtilen açıklama da şu ifadelere yer verildi;

“Ancak bu servis yolunun fiziki ve geometrik durumu ağır tonajlı araçların geçişine uygun standartta olmadığından ağır tonajlı ve uzunluğu 10 metre ve daha fazla olan araçların geçişlerini Çorum-Merzifon-Osmancık güzergâhı üzerinden yapmaları uygun olacaktır. Normal trafik servis yolundan, ağır tonajlı ve uzunluğu 10 metre ve daha fazla olan araçlar ise Çorum-Merzifon-Osmancık güzergahından emniyetli bir şekilde seyredecektir. Kamuoyuna duyurulur”