Lastiği patlayan otomobil refüje devrildi :1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Kırıkkale-Sungurlu karayolunun 26. kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Muharrem Taburoğlu'nun (58) kullandığı 19 EV 324 plakalı otomobil, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solunda bulunan bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada, araç icerisinde yolcu olarak bulunan Pempe Taburoğlu (61) yaralandı. Yaralı kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.