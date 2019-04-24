İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Lastiği patlayan otomobil refüje devrildi :1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza Kırıkkale-Sungurlu karayolunun 26. kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Muharrem Taburoğlu'nun (58) kullandığı 19 EV 324 plakalı otomobil, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solunda bulunan bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada, araç icerisinde yolcu olarak bulunan Pempe Taburoğlu (61) yaralandı. Yaralı kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.