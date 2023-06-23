LGS sınavında Türkiye birincisi oldu

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, “Öğrencimizi tebrik eder, başarıda emeği geçen okul idaresini, öğretmenlerimizi, ailesini kutlar başarılarının devamını dilerim. İlçemizde LGS sınavında tüm okullarımızı, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi göstermiş oldukları başarıdan dolayı ayrıca tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.