LGS Türkiye birincisi altınla ödüllendirildi

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde yapılan sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Emir Rıza Özkan'ı altınla ödüllendirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Emir Rıza Özkan'ı makamında kabul etti. Müdürlük makamında gerçekleşen ziyarette, İsmetpaşa Ortaokulu öğrencisi Emir Rıza Özkan'a Okul Müdürü Tuğrul Kezer ve öğrencinin ailesi eşlik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, “2023 LGS'de 500 tam puan alarak üstün başarı gösteren sevgili öğrencimiz Emir Rıza Özkan'ı kutlarım. Bundan sonraki eğitim öğretim hayatında başarılarının devamını diliyorum. Öğrencimizi yetiştiren ailelisini, okul idaresini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.