Lise öğrencilerinden örnek davranış

Çorum'un İskilip ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri harçlık ve staj ücretlerini depremzedelere bağışladı.

İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yapılan açıklama da, “6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezde meydana gelen ve hepimizi yasa boğan deprem felaketinin yaralarını sarmak için okulumuz öğrencileri ve öğretmenleri seferber oldu. Okulumuzdaki tüm öğrencilerimiz kimi staj paralarını kimi cep harçlıklarını depremzedelere ulaştırmak için verdiler. Öğrenci ve öğretmenlerimizle birlikte yaklaşık 7 bin TL toplandı. Gıda başta olmak üzere bir takım ihtiyaç malzemelerinin karşılanması için alışveriş çeki oluşturularak kaymakamlığımız sosyal yardımlaşma fonu yetkililerine öğrencilerimiz tarafından teslim edildi. Bu duyarlı davranışlarından dolayı öğrencilerimizle bir kez daha gurur duyduk” ifadelerine yer verdi.